Paulista İdmanlara Başladı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın idmanlara katılmaya başladığı bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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