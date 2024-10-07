Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşması sonrası 33 yaşındaki stoperin çekilen MR'ında sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu.
Paulista'nın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı da belirtildi.
Son Dakika › Spor › Paulista'nın Sağlık Durumu: Yırtık Tespit Edildi - Son Dakika
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