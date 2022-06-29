Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı

29.06.2022 14:35

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu yaptığı paylaşımda, Selçuk İnan'ın yer aldığı fotoğrafı sansürlemişti. İki eski yıldızın küs olduğu ortaya çıktı. Küslüğün nedeninin ise 'kaptanlık' krizi olduğu iddia edildi.

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuğuyla Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Yağmur Sarıoğlu, Selçuk İnan'ın yüzünü ' Galatasaray' yazısıyla kapatarak sosyal medyada tartışma yarattı.

Eşinin paylaşımı olay olmuştu! Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu ortaya çıktı

8 YILDIR ARALARI AÇIK

Gazeteci Arif Hür, Galatasaray'ın eski kaptanları Selçuk İnan ile Sabri Sarıoğlu'nun uzun yıllardır küs olduklarını açıkladı. Hür, "Bir dönem aynı forma altında başarıdan başarıya koşan Galatasaray'ın unutulmaz kaptanları Sabri Sarıoğlu ve Selçuk İnan'un araları 2014 yılından bu yana açık. 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da kadro dışı kalan Sabri Sarıoğlu, o dönem takımın ikinci kaptanı olan Selçuk İnan'ın kendisini aramamasına ve destek vermemesine bir hayli içerlemiş" dedi.

'KAPTANLIK" KRİZİ

Arif Hür'ün aktardığı haberin devamında, "Yani anlayacağınız Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun, Selçuk İnan'ın yüzünü yazıyla kapatması boşa değil. Sarıoğlu ailesinin Selçuk İnan'a karşı ciddi bir kırgınlığı var. Edindiğim izlenim kadarıyla bu küslük Selçuk İnan'ın özür dilemesiyle bitebilir..."Dönemin teknik direktörü Cesare Prandelli'nin takımdan ayrılması ve yerine Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle birlikte tekrar ana kadroya dönen Sarıoğlu, bu kez kaptanlıktan olmuştu. Kadro dışı kaldığı dönemde takımın birinci kaptanı Selçuk İnan olmuştu. İnan'ın ana kadroya dönen Sarıoğlu'na kaptanlığı vermek istemediği yönündeki haberler basına yansımıştı. Nitekim Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın 20. şampiyonluğunu kutladığı törende çok buruk bir kutlama yaşamış ve 2017 yılında çok sevdiği sarı-kırmızılı formaya veda etmişti" ifadelerine yer verildi.

Eşinin paylaşımı olay olmuştu! Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu ortaya çıktı
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Kaynak: Snob Magazin

Florya Metin Oktay Tesisleri, Sabri Sarıoğlu, Galatasaray, Selçuk İnan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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