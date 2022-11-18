Katar'ın Dünya Kupası'na getirdiği alkol yasağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tebrik

Müşterinin kabanından fiyatı dudak uçuklatan altın bilezik çıktı ama büyük bir sorun var

Memur ve emekli ne alacak? Yıl sonu enflasyon tahmini sonrası zamlı maaş tablosu netleşti

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na sayılı günler kala FIFA, alkollü içki satışı yasağına ilişkin bir açıklama yaptı.

STADYUM VE ÇEVRESİNDE ALKOL SATIŞI YOK

Dünya Kupası'nın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacak. FIFA'dan yapılan açıklamada, "Stadyumların ve tesislerin çevresinin, taraftarlar için eğlenceli bir yer olmasına çalışıldığı" vurgulandı.

"KATAR MANTIKLI BİR KARAR ALDI"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; kamu sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz." dedi.