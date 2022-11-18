Katar'ın Dünya Kupası'na getirdiği alkol yasağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tebrik - Son Dakika
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Katar'ın Dünya Kupası'na getirdiği alkol yasağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tebrik

18.11.2022 17:33

FIFA, pazar günü Katar'da başlayacak Dünya Kupası maçlarının oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını duyurdu. Bu gelişmeye ilişkin olarak Twitter'dan bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'ın kamu düzeni açısından mantıklı bir karar aldığını ifade etti.

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na sayılı günler kala FIFA, alkollü içki satışı yasağına ilişkin bir açıklama yaptı.

STADYUM VE ÇEVRESİNDE ALKOL SATIŞI YOK

Dünya Kupası'nın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacak. FIFA'dan yapılan açıklamada, "Stadyumların ve tesislerin çevresinin, taraftarlar için eğlenceli bir yer olmasına çalışıldığı" vurgulandı.

"KATAR MANTIKLI BİR KARAR ALDI"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; kamu sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz." dedi.

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İbrahim Kalın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar'ın Dünya Kupası'na getirdiği alkol yasağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tebrik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'ın Dünya Kupası'na getirdiği alkol yasağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tebrik - Son Dakika
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