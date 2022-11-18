Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na sayılı günler kala FIFA, alkollü içki satışı yasağına ilişkin bir açıklama yaptı.
Dünya Kupası'nın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacak. FIFA'dan yapılan açıklamada, "Stadyumların ve tesislerin çevresinin, taraftarlar için eğlenceli bir yer olmasına çalışıldığı" vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; kamu sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz." dedi.
Son Dakika › Spor › Katar'ın Dünya Kupası'na getirdiği alkol yasağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tebrik - Son Dakika