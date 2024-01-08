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Pazarlar Spor Lisesi Floor Curling müsabakalarında il finallerine damga vurdu - Son Dakika
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Pazarlar Spor Lisesi Floor Curling müsabakalarında il finallerine damga vurdu

Kütahya'da düzenlenen Floor Curling müsabakalarında Pazarlar Spor Lisesi üç takımıyla il birincisi oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye 4.lüğü elde eden okul, bu yıl da büyük takdir topladı. Müsabakalarda elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren öğrenciler, Kütahya'yı bölge müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.

Pazarlar Spor Lisesi Floor Curling müsabakalarında il finallerine damga vurdu
08.01.2024 - 12:23,
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Pazarlar Spor Lisesi, Floor Curling müsabakalarında üç takımıyla il finallerine damga vurdu.

Kütahya'da düzenlen okul sporları etkinlikleri çerçevesinde Floor Curling müsabakalarında Pazarlar Spor Lisesi üç takımıyla il finallerinde il birincisi oldu

Floor Curling Kütahya finallerinde Pazarlar Spor Lisesi Gençler karma, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde mücadele eden öğrenciler, elde ettikleri başarılarla adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz yıl Floor curling müsabakalarında Türkiye finallerine katılıp Türkiye 4.lüğü derecesini elde eden Pazarlar Spor Lisesi, bu yılda rüzgar gibi başladı. İl Finallerinde gösterdikleri performansla büyük takdir topladılar

Kütahya'da düzenlenen İl müsabakalarında kız, erkek ve karma takımları ile mücadele edip 3 kategoride de il birinciliğini elde etti. Pazarlar Spor Lisesi Kütahya'yı bölge müsabakalarında temsil ekmeye hak kazandı.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü İsa Ergün müsabakaların andından yaptığı değerlendirmede, "Hedefimiz geçen yılkı başarıyı yükseltip, Türkiye Şampiyonasına katılıp okulumuzu, ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek. Emeği geçen Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Pazarlar Spor Lisesi Floor Curling müsabakalarında il finallerine damga vurdu - Son Dakika


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