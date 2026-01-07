Pazarlar Spor Lisesinden tarihi başlangıç: İlk yılda 1 kupa 6 madalya

Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring İl Yarışları'na bu yıl ilk kez katılan Pazarlar Spor Lisesi, parkurlarda fırtına gibi eserek müzesine 1 kupa ve 6 madalya kazandırdı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde eğitim veren Pazarlar Spor Lisesi, sporun farklı branşlarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu yıl okul bünyesinde ilk kez kurulan Oryantiring takımları, katıldıkları ilk resmi organizasyon olan Kütahya Okul Sporları İl Yarışları'nda büyük bir başarıya imza atarak ilçeye gururla döndü.

Zorlu arazi ve harita okuma becerisi gerektiren yarışlarda, Pazarlar Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi Medine Nur Gökçan, rakiplerini geride bırakarak Bireysel Kütahya Şampiyonu oldu ve altın madalyayı boynuna taktı. Takım sporlarında da başarısını sürdüren lise, Genç B Kız Takımı ile Kütahya üçüncülüğü kupasını kaldırırken; Genç A Erkek Takımı ise yarışı il beşincisi olarak tamamlayarak gelecek için umut verdi.

İl birincisi Medine Nur Gökçan, elde ettiği bu dereceyle 4 Şubat 2026 tarihinde Balıkesir'de gerçekleştirilecek olan Oryantiring Bölge Yarışları'nda Kütahya'yı temsil etme hakkı kazandı. Pazarlar Spor Lisesi yönetimi, şampiyon sporcunun bölge yarışlarında da kürsüye çıkacağına inandıklarını belirtti.

Okul idaresinden yapılan açıklamada, başarının bir ekip işi olduğu vurgulanırken desteğini esirgemeyen isimlere teşekkür edildi. Takımın kuruluş aşamasında maddi ve manevi katkı sağlayan Milli Sporcu Ahmet Polat'a ve spor lisesinin her türlü ihtiyacında yanlarında olan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye şükranlar sunuldu.

Pazarlar Spor Lisesi, "ilklerin yılı" olarak adlandırdığı bu sezonda, oryantiring branşında Kütahya'nın yeni parlayan yıldızı olduğunu kanıtlamış oldu. - KÜTAHYA