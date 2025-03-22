Pazarspor, 52 Orduspor FK\'yı 2-1 Yendi

TFF 3. Lig 3. Grup 25. haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı 52 Orduspor FK'yı 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Evren Aydoğan, Cankut Gönenç, Abdurrahman Atabay
Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral (Ali Ekber Öz dk. 88), Furkan Yılgın, Aras Aydın, Emre Akgün, Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek (Yavuz Alemdar dk. 79), Ali Alperen Çelik (Ali Alperen Erdoğan dk. 87), Mustafa Diler, Onur Civelek (Göktuğ Yılmaz dk. 77), Mustafa Sol (Emirhan Atilla dk. 90+1)
Yedekler: Dursun Miraç Vural, Esat Kabahel, Emre Kalkan, Gökdeniz Karahan, Hakan Selim Yıldız
52 Orduspor FK: Ersin Aydın, Enes Yetim (Emre Fırtına dk. 46), Nazmi Candoğan, Faruk Öcal, Berkay Arı (Kadir Ari dk. 53), Ali Kemal Başaran, Uğur Ayhan (Gencay Erten dk.69), Bilal Gülden, Emre Gemici, Nevzat Bilen, Yusuf Atasoy (Harun Özcan dk. 46)
Yedekler: Egeberk Gabel, Hüseyin Furkan Uslu, Umut Can Kırılmaz, Rıdvan Tekkeşin, Emirhan Tavukçu, Yunus Köse
Goller: Hacı Şükrü Çiçek (dk. 44), Mustafa Sol (dk. 49) (Pazarspor), Ali Kemal Başaran (dk. 55)
Sarı kartlar: Mustafa Sol (Pazarspor), Harun Özcan, Ali Kemal Başaran (52 Orduspor FK) - RİZE
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