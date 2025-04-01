Pazarspor, Aliağaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Pazarspor, Aliağaspor'u Ağırlıyor

Pazarspor, Aliağaspor\'u Ağırlıyor

Pazarspor, namağlup Aliağaspor'a karşı galibiyet hedefliyor. Maç heyecanla bekleniyor.

01.04.2025 13:24
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TFF 3. Lig 21. hafta erteleme maçında Pazarspor sahasında Aliağaspor'u ağırlayacak.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, bu hafta oynayacağı 21. hafta erteleme maçında Aliağaspor'u ağırlayacak. 2 sezondur namağlup unvanı taşıyan Aliağaspor'a karşı hazırlıklarını tamamlayan Rize ekibi, maça galibiyet parolası ile çıkacak. Aliağaspor'un yenilmezlik serisine Rize'de son vermesini istediklerini dile getiren Pazarspor Sportif Direktörü Hasan Balta, "Geçen hafta Osmaniye deplasmanında son dakikalardaki talihsiz bir golle mağlup olduk. Rakibimize avantajı kaptırmış durumdayız. Üst üste iki maç içerde oynayacağız. Sırada öncelikle Aliağa maçı var. Evimizde oynayacağımız bu müsabakaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Ben tüm ekibime tüm camiama güveniyorum. Bu maçı kazanabilecek güçte, deneyimde, tecrübede ve birikimdeyiz. Rakibimiz olan Aliağa takımı ligde şampiyonluk hesapları yapan bir takım. Geçen sezonu namağlup bitirmişti. 28 maçlık bu sezonda şu ana kadar 25 maç oynamış, o 25 maçta da mağlup olmamışlar. 'Dur' diyeceğiz Aliağa'ya, 'yeter' bu kadar diyeceğiz. Bir önceki iç saha maçımızda grubun lideri olarak gelen Orduspor'a nasıl dur dediysek, bu müsabakada da Aliağa takımına 'dur' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Takımın galibiyet için hazırlandığını ve maçtan galip ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Pazarspor Teknik Direktörü Ramazan Öztürk ise, "Geçtiğimiz hafta Osmaniye sporla berabere giden oyunumuzda, iki defada geriye düşmemize rağmen iki defa cevap verdik. Son dakikada uzaktan yediğimiz şanssız biri golle maçın Osmaniye lehine sonuçlanması bizim için üzücü oldu. Fakat deplasmandaydık olabilecek bir sonuçtu. İstemediğimiz bir sonuçtu ama biz de onları burada 1-0 yenmiştik. Onlarda 3-2 yendi. Kalan 5 başımızda da en iyi şekilde çıkmayı düşünüyoruz. Bu haftada Aliağa buraya gelecek. Ev sahipliği yapacağız. Aliağa'nın kendi alanında iyi bir istatistiği var, iki yıldır yenilmiyorlar. Geçen sene yenilmeden şampiyonluğu kaçıran bir takım. Bu sene de son hafta aldığı galibiyetle liderliğe göz kırptı gibi. Biz de en iyi şekilde karşılık vermeyi düşünüyoruz inşallah. Öyle bir Ordu galibiyetimiz oldu seyirciyi de biraz heyecanlandırmıştır. Yine de aynı heyecandan seyirciyi buraya bekleyip takım olarak ve sporcu olarak onlara bu heyecanı yaşatmayı düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Umarım sonuç bizim lehimize olur" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pazarspor, Aliağaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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