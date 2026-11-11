Pazarspor, TFF 3. Lig\'de Bulvarspor ile oynadığı 11. hafta maçından golsüz ayrıldı

Pazarspor, TFF 3. Lig'de Bulvarspor ile oynadığı 11. hafta maçından golsüz ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 11. haftasında Pazarspor, sahasında Bulvarspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada iki takım da gol bulamazken Bulvarspor'da Furkan Akın sarı kart gördü; Pazarspor Teknik Direktörü Ramazan Öztürk ve Bulvarspor Teknik Direktörü Aykut Şenkul görev aldı.
TFF 3. Lig'in 11. haftasında Pazarspor, evinde Bulvarspor ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Halil Erdoğan, Mehmet Sonay, Şuayip Çiçek
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Erhan Şengül, Emre Akgün, Eren Türkkal, Aykut Civelek, Mete Han Genç (Can Efe Bozacı dk. 86), Muhammed Baltacı (Efe Sayhan dk. 46), Ata Kurtuluş, Abdullah Şahin, Berat Kartal (Gökdeniz Karahan dk. 68), Aziz Demir (Cengiz Özuslu dk. 80)
Teknik Direktör: Ramazan Öztürk
Bulvarspor: Muhammed Emin Çelik, Erkin Kocakahya, Beratcan Ot, Emin Kaan Arslan, Berat Aktay, Ömer Faruk Uğurlu (Alaattin Öner dk. 86), Deniz Cebeci, Halit Furkan Kaya (Çağlar Özel dk. 64), Can Bayırkan (Furkan Akın dk. 64), Kaan Güdü (Egehan Gök dk. 90+1), Gülhan Üreyen
Teknik Direktör: Aykut Şenkul
Sarı Kart: Furkan Akın (Bulvarspor)
Sizin düşünceleriniz neler ?