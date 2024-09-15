TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Pazarspor sahasında Efeler 09 ile 0-0 beraber kaldı.
Hakemler: Tolga Tuna, Hasan Genç. Berat Binbir
Pazarspor: Salih Şenbaş, Erhan Şengül, Esat Kabahel, Göktüğ Yılmaz (Hacı Şükrü Çiçek dk. 71), Yavuz Alemdar (Bertan Özkan dk. 90+1), Ali Ekber Öz, Berkehan Biçer, Emre Akgün, Furkan Yılgın, Metin Caner Akbayrak (Sefa Tunç dk. 46), Mustafa Sol (Yusuf Mutlu dk. 86)
Efeler 09 Spor FK: Kemal Mert Özyiğit, Enis Çelik, Emre Yıldırım, Sabutay Alper Bayülken, Furkan Külekci, Furkan Tuşik, Süleyman Çelik (Abdullah Soğucak dk. 66), Berkan Ünal, Gökberk Efe (Hüseyin Turgay Akman dk. 85), Uğur Çetinkaya (Hakan Can Durdu dk. 67), Mustafa Karaman (Burak Göksel dk. 46) - RİZE
Son Dakika › Spor › Pazarspor ve Efeler 09 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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