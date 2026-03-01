TFF: 3. Lig: Pazarspor: 2 Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Pazarspor sahasında Yozgat Belediyesi Bozokspor'un 2-1 mağlup etti.
Pazarspor: Ahmet Güney, Bekir Mustafa Meral, Aykut Civelek, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Serhat Hazır (Ahmet Taşdemir dk. 83), Musa Orak (Mert Özyıldırım dk. 80), Aziz Demir (İsmet Gürkan dk. 90), İbrahim Metin, Yasin Polat (Ege Vatansever dk. 88)
Yedekler: Mehmet Can Davarcıoğlu, Dursun Miraç Vural,, Yiğit Emre Çalışkan, Niyazi Kılıç, Yücel Biçer, Alperen Erol,Şükrü Göksu Öner
Teknik Direktör: Ramazan Öztürk
Yozgat Belediyesi Bozokspor: Eren Karataş, Adnan Aktaş, Furkan Çolak, Oktay Gürdal, Metin Nilifirka, Ömer Gündüz, Eren Büyükkaya (Muhammed Mustafa Yıldırım dk. 65), Yusuf İnci (Muhammed Mustafa Özbay dk. 45) Emre Fırtına, Osman Arslantaş (Mustafa Eren Gençel dk. 72), Ahmet Yağız Mengi (Hasan Karslı dk.46)
Yedekler: Yasin Songültekin, Mücahit Çıra, Çağatay Furkan Kafkas, Abdullah Kaygısız, Egemen Akgül, Mehmet Eren Torun
Teknik Direktör: Sinan Yücer
Goller: Yasin Polat (dk. 56), Aziz Demir (dk.58) (Pazarspor), Hasan Karslı (dk. 51) (Yozgat Belediyesi Bozokspor)
Sarı kartlar: Mehmet Can Davarcıoğlu, Serhat Hazır (Pazarspor), Ömer Gündüz, Öetin Nilifirka (Yozgat Belediyesi Bozokspor) - RİZE
