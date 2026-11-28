Beşiktaş ile Galatasaray, 2016 yılının nisan ayında açılan Tüpraş Stadyumu'nda 10 kez karşılaştı. Bu derbilerde siyah-beyazlılar 7, sarı-kırmızılılar 2 kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü derbide kozlarını paylaşacak. İki takım, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadyumu'nda 11. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 7, sarı-kırmızılılar da 2 kez kazandı. 1 derbi de berabere tamamlandı. Bu maçlarda Kartal'ın 16 golüne, Aslan 7 golle karşılık verdi.

Yeni statta Beşiktaş ile Galatasaray arasında 24 Eylül 2016 tarihinde oynanan ilk derbi 2-2'lik skorla sona erdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan mücadeleden ise sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbiler şöyle:

24.09.2016

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

02.12.2017

Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

02.12.2018

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

27.10.2019

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

17.01.2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

25.10.2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

30.04.2023

Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.03.2024

Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

29.03.2025

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

7.03.2026

Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)