Pazaryerili kick boksçular Türkiye Şampiyonasından büyük başarı ile döndü - Son Dakika
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Pazaryerili kick boksçular Türkiye Şampiyonasından büyük başarı ile döndü

Pazaryerili kick boksçular Türkiye Şampiyonasından büyük başarı ile döndü

Türkiye Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler Kick Boks Şampiyonası'na Pazaryerili kick boksçular damga vurdu.

24.02.2025 10:18  Güncelleme: 10:19
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Türkiye Okullar Arası Yıldızlar ve Küçükler Kick Boks Şampiyonası'na Pazaryerili kick boksçular damga vurdu.

Eskişehir'de yaklaşık 850 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne olurken, Pazaryeri'nin gururu olan Ömer Faruk Özbay, Cemre Su Metin, Ayşegül Ünlü, Rana Karaca, Leyla Uğur, Yusuf Karaca ve Tuğra Uras Gürol - turnuvada büyük performans sergiledi. Bu zorlu mücadelede, Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Özbay, 32 kilogramda Yıldız Erkekler Point Fighting kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Atatürk Ortaokulu öğrencisi Cemre Su Metin ise 37 kilogramda küçük Bayanlar Point Fighting kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi ve sporcuların antrenörü Fehmi Piliç, genç yeteneklerin bu büyük başarısına değinerek, "Temelden yetişen bu azimli ve kararlı sporcularımızı yürekten kutluyorum. Henüz küçük yaşta olmalarına rağmen büyük bir özveri ve disiplinle çalışarak önemli dereceler elde ettiler. Gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarından hiç şüphem yok. Onları destekleyen ve her zaman yanlarında olan Pazaryeri Kaymakamımız Ahmed Tayyib Kahraman'a, bizlere her anlamda destek veren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e ve Gençlik ve İl Spor Müdürümüz Ramazan Demir'e teşekkürlerimi sunuyorum. Pazaryeri'nin başarılı sporcuları, disiplini ve kararlılığıyla gelecek turnuvalarda da madalyalar kazanarak ilçenin adını Türkiye'ye duyurmaya devam edecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pazaryerili kick boksçular Türkiye Şampiyonasından büyük başarı ile döndü - Son Dakika

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