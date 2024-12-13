Pazaryerispor, Zorlu Maç Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Pazaryerispor, Zorlu Maç Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Pazaryerispor, Zorlu Maç Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubunda lider konumda bulunan Pazaryerispor, Bilecik Gençlerbirliği ile oynayacağı kritik maç öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, antrenmanı izleyerek oyunculara destek verip galibiyet sözü aldı.

13.12.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
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Bilecik 1. Amatör Lig B Grubunu lideri Pazaryerispor zorlu maç öncesi hazırlıkları devam ediyor.

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubununda 5'inci hafta geride kalırken, 11 puanlı lider Pazaryerispor 10 puanlı Bilecik Gençlerbirliğini bu hafta evinde konuk edecek. Zorlu maç öncesi maçın oynanacağı Pazaryeri İlçe Stadı'ndan hazırlıkları sürdüren takımı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ziyaret etti. Tekin antrenmanı izledikten teknik heyet bir futbolcularla sohbet ederek, galibiyet sözü aldı. Futbolcularda en yakın rakipleri yenerek, puan farkını 4'e çıkarmak için galibiyet sözü verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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