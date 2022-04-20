Pedala il birinciliği için bastılar - Son Dakika
Üye Girişi

Pedala il birinciliği için bastılar

20.04.2022 18:05
Pedala il birinciliği için bastılar

Malatya'da okullar arası Bisiklet il birinciliği yarışması için sporcu öğrenciler pedallarına il birinciliği için bastılar.

Malatya'da okullar arası Bisiklet il birinciliği yarışması için sporcu öğrenciler pedallarına il birinciliği için bastılar.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü'nün 2022 yılı faaliyet programında yer alan Bisiklet İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Malatya Stadyum Çevresi Yerleşkesinde gerçekleşen 103 sporcunun katıldığı çekişmeli geçen Bisiklet yarışları sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi.

Okullar arası Bisiklet il birinciliği yarışması sonunda kategorilerinde birincisi olan sporcu öğrenciler, grup şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler. - MALATYA

Pedala il birinciliği için bastılar
Pedala il birinciliği için bastılar
Pedala il birinciliği için bastılar

YORUMLAR
500
Futsal ligi ön eleme turu Malatya'da başladı Futsal ligi ön eleme turu Malatya'da başladı

Bisiklet, gençlik, okullar, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pedala il birinciliği için bastılar - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:18:21. #1.12#
SON DAKİKA: Pedala il birinciliği için bastılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement