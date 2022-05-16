Pedallar engelli farkındalığı için döndü - Son Dakika
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Pedallar engelli farkındalığı için döndü

16.05.2022 21:52
Pedallar engelli farkındalığı için döndü

Erzincan'da Engelliler Haftası münasebetiyle "Engelleri AŞ Pedal Çevir" etkinliği yapıldı.

Erzincan'da Engelliler Haftası münasebetiyle "Engelleri AŞ Pedal Çevir" etkinliği yapıldı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi önünde başlayan "Engelleri AŞ Pedal Çevir" adlı bisiklet turu programına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, Engelsiz Yasam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Beden Eğitimi Öğretmeni Aslıhan Yücel, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Yücel Seyhan, Engelsiz Yaşam Birimi özel öğrencileri, Spor Bilimleri Fakültesi akademisyen ve öğrencileri katıldı.

Etkinliğe katılan grup, kampüsü pedal çevirerek turladı. - ERZİNCAN

Pedallar engelli farkındalığı için döndü
Pedallar engelli farkındalığı için döndü
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Erdoğan Büyükkasap, Engelliler Haftası, Erzincan, Kongre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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