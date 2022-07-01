Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi

Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi

01.07.2022 11:59

- Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi Sıcak havanın etkili olduğu Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor.

- Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi

EDİRNE - Sıcak havanın etkili olduğu Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar arasında kıyasıya mücadele yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıktığı kent merkezinde, pehlivanlar rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele ediyor. Müsabaka öncesi yağlanan pehlivanların hissettiği sıcaklık ise daha da artıyor. Güneşin altında dualı çayırda kıyasıya mücadele sergileyen pehlivanlar, müsabakanın ardından soluğu çeşme altlarında ve gölgelik alanlarda alıyor. Nefes nefese kalan pehlivanlar, çeşmenin altına girerek serinlemeye çalışıyor.

Zaman zaman zor anlar yaşasalar da sıcak havanın pehlivanlığın doğasında olduğunu vurgulayan pehlivanlar, her şartta mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.

YORUMLAR
500
Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi KIRKLARELİ - Pehlivanların antrenmanlarını Kırım Tatar ve Ahıska Türkü çocuklar da izledi KIRKLARELİ - Pehlivanların antrenmanlarını Kırım Tatar ve Ahıska Türkü çocuklar da izledi
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:01 Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:46 Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:22 Ünlü rapçi Cardi B'nin sözleri sosyal medyayı salladı! "Bacaklarımı bir de filtresiz görün" diyen Cardi B'nin dürüst davranışı takdir topladı
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 14:18:54. #1.12#
SON DAKİKA: Pehlivanların sıcak havayla zorlu mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement