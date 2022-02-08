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Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika

Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 korona virüs vakası tespit edildi

08.02.2022 09:21
Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 korona virüs vakası tespit edildi

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yaptığı açıklamada, 5'i sporcu ve takım görevlileri, 1'i personel olmak üzere 6 yeni korona virüs vakası tespit edildiği açıklandı.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yaptığı açıklamada, 5'i sporcu ve takım görevlileri, 1'i personel olmak üzere 6 yeni korona virüs vakası tespit edildiği açıklandı.

Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde" 6 korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi. - İSTANBUL

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Kış Olimpiyatları, Olimpiyat, Medya, Pekin, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 korona virüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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