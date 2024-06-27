Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'nde Türk ekipleri başarılı oldu

Spor

8. Pekin- Paris Klasik Otomobil Rallisi'ne katılan iki Türk ekibi de 14 bin 500 kilometrelik yarışı tamamlamayı başardı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, 70 aracın katılımıyla 18 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'de başlayıp Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Yunanistan, San Marino ve İtalya'dan geçen ralli, Fransa'nın başkenti Paris'te sona erdi.

1949 model Desoto Coupe'yi kullanan Yaman Besen-Tamer Kızıltan ikilisi, sınıf 3'te 15'inci oldu.

Alican Eriç ve Ali Eriç'ten oluşan diğer Türk ekibi ise 1973 model Anadol STC ile sınıf 4'te 17'nci sırayı aldı.