Penaltı mı değil mi? İşte Kayserispor-Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon - Son Dakika
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Penaltı mı değil mi? İşte Kayserispor-Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon

Penaltı mı değil mi? İşte Kayserispor-Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon

Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.

12.02.2024 21:31  Güncelleme: 21:35
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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'a konuk olduğu maça 56. dakikadaki pozisyon damga vurdu.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

0-0 devam eden mücadelenin 56. dakikasında Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

VAR DEVREDE, KARAR DEVAM

Pozisyonda topa müdahale etmek isteyen Kayserisporlu oyuncunun yere düşerken topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. Beşiktaşlı oyuncular pozisyon sonrası yoğun itirazda bulundu ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürdü.

İşte o pozisyon;

Penaltı mı, değil mi? İşte Kayserispor-Beşiktaş maçındaki pozisyon
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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