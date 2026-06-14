Milli maç heyecanı Pendik Sahili\'nde doyasıya yaşandı

Dünya Kupası heyecanı binlerce vatandaşın katılımıyla birlikte Pendik Sahili'nde doyasıya yaşandı. 7'den 70'e tüm futbolseverler etkinlik alanında kurulan dev ekranda milli takım coşkusunu ve kıyasıya mücadeleyi soluksuz izledi.

2026 Dünya Kupası D Grubunda Avustralya'yla karşılan A Milli Futbol Takımı'nın maç heyecanı sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanmaya başlandı. Pendik Belediyesi tarafından kurulan dev ekrandan binlerce vatandaşın katılımıyla izlenen milli maç boyunca adeta nefesler tutulurken; genç ve yaşlı her yaştan vatandaşlar Türkiye için tek yürek oldu. Kanada'da gerçekleşen ve Türkiye saatiyle 07.00'de başlayan karşılaşma boyunca A Milli Takımı'na vatandaşlardan destek eksik olmadı. Erken saatlerden itibaren alanda toplanmaya başlayan binlerce Pendikli vatandaş, milli takım ruhunu ve milli maç heyecanını hep birlikte yaşadı. - İSTANBUL