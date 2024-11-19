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FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşen ve bu sezon 1. Lig'de mücadele eden Pendikspor'a, FIFA'dan kötü haber geldi. FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, borçları sebebiyle kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.

Bu sezon oynadığı 12 maçta 17 puan elde eden Pendikspor, 13. sırada bulunuyor. - İSTANBUL