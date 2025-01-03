Pendikspor\'a Taraftar Desteği

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak olan Pendikspor'a mücadele öncesi taraftarlar moral verdi.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Pendikspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mücadele öncesi son çalışmasını yapan Pendikspor'u taraftarları yalnız bırakmadı. Tesislere gelen bir grup taraftar, takıma sevgi gösterilerinde bulunup başarılar diledi. - İSTANBUL
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