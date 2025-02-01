Pendikspor, Adanaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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Pendikspor, Adanaspor'u 1-0 Geçti

Pendikspor, Adanaspor\'u 1-0 Geçti

Pendikspor, 22. haftada sahasında Adanaspor'u Jetmir Topalli'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

01.02.2025 21:27
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

Pendikspor: Erdem Canpolat, Nuno Sequeira, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Djordje Denic dk. 79), Mustafa Pektemek (Tarık Tekdal dk. 87), Yonathan del Valle, Jetmir Topalli (Mete Kaan Demir dk. 74)

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Welinton, Erdem Çalık, Tunç Ataç, Ahmet Mert Koşar, Adam Mulele

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Isaac Donkor, Yusuf Can Esendemir (Harun Alpsoy dk. 46), Adem Eren Kabak, Mirza Cihan (Amadou Ciss dk. 70), Loret Sadiku (Fofana dk. 46), Süleyman Koç (Feyzi Yıldırım dk. 20), Daniel Candeias (Orkan Çınar dk. 83), Sokol Cikalleshi, Andrei Ivan

Yedekler: Korcan Çelikay, Fatih Kurucuk, Cem Güzelbay, Doğukan Emeksiz, Bonke Innocent

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Gol: Jetmir Topalli (dk. 11) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Feyzi Yıldırım (dk. 90+1) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Erdem Canpolat, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Djordje Denic (Pendikspor), Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Adanaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor, Adanaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

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