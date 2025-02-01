Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk
Pendikspor: Erdem Canpolat, Nuno Sequeira, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Djordje Denic dk. 79), Mustafa Pektemek (Tarık Tekdal dk. 87), Yonathan del Valle, Jetmir Topalli (Mete Kaan Demir dk. 74)
Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Welinton, Erdem Çalık, Tunç Ataç, Ahmet Mert Koşar, Adam Mulele
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Isaac Donkor, Yusuf Can Esendemir (Harun Alpsoy dk. 46), Adem Eren Kabak, Mirza Cihan (Amadou Ciss dk. 70), Loret Sadiku (Fofana dk. 46), Süleyman Koç (Feyzi Yıldırım dk. 20), Daniel Candeias (Orkan Çınar dk. 83), Sokol Cikalleshi, Andrei Ivan
Yedekler: Korcan Çelikay, Fatih Kurucuk, Cem Güzelbay, Doğukan Emeksiz, Bonke Innocent
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Gol: Jetmir Topalli (dk. 11) (Pendikspor)
Kırmızı kart: Feyzi Yıldırım (dk. 90+1) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Erdem Canpolat, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Djordje Denic (Pendikspor), Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Adanaspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Pendikspor, Adanaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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