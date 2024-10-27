Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Mahmut Gülle
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar (Dk. 77 Doğan Can Davas), N'Koulou (Dk. 46 Mehmet Yeşil), Uğur Adem Gezer, Oktay Aydın (Dk. 46 Assombalonga) Cassubie, Ömer Bayram (Dk. 46 Alberk Koç), Lourenço, Traore, Lovriç (Dk. 77 Çekdar Orhan), Gradel
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Welinton, Samet Asatekin, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Kappel, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Lima (Dk. 75 Eze-Dk. 85 Del Valle), Topalli (Dk. 54 Enes Keskin)
Gol: Dk. 16 Kappel (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Lovriç, Dk. 30 Ömer Bayram, Dk. 65 Mehmet Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 35 Hasan Kılıç, Dk. 63 Erdem Canpolat (Siltaş Yapı Pendikspor)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Pendikspor, Amed'i 1-0 Geçti - Son Dakika
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