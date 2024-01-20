Pendikspor, Beşiktaş\'ı 4-0 Mağlup Etti

Stat: Pendik

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Emir Eray Eyisoy

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Dk. 86 Murat Akça), Rassoul, Sequeira, Midtsjö, Halil Akbunar (Dk. 90+4 Kappel), İbrahim Akdağ, Erencan Yardımcı (Dk. 73 Endri Çekiçi), Thiam (Dk. 90+4 Diaby), Umut Nayir (Dk. 86 Thuram)

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz (Dk. 46 Ghezzal), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Necip Uysal), Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 65 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 65 Muleka)

Goller: Dk. 4 Umut Nayir, Dk. 70 Halil Akbunar, Dk. 74 Thiam, Dk. 82 Sequeira (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Umut Nayir (Pendikspor), Dk. 23 Demir Ege Tıknaz, Dk. 56 Onur Bulut (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti.

47. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı frikikte arka direkte Zaynutdinov kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

52. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Tayfur Bingöl, Pendikspor ceza sahası dışında topu önünde buldu. Tayfur'un sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

53'üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında, Thiam'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Pendikspor farkı 2'ye yükseltti. Erencan Yardımcı'nın indirdiği topla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

74. dakikada Pendikspor 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in altı pas önüne çıkardığı topa Thiam gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.

82. dakikada Pendikspor farkı 4'e yükseltti. Sequeira'nın sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortada yerden de seken topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 4-0.

Mücadelede kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Pendikspor mücadeleyi 4-0 kazandı.