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Pendikspor'un yeni teknik direktörü Ivo Vieira oldu - Son Dakika

Pendikspor'un yeni teknik direktörü Ivo Vieira oldu

Son Güncelleme: 17.10.2023 16:30

Pendikspor'un yeni teknik direktörü Ivo Ricardo Abreu Vieira oldu. İstanbul ekibinin yeni hocası kariyerinde Cuiaba-MT, Moreirense, Al-Wehda, Famalicão ve Gil Vicente takımlarında görev aldı.

Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor göreve Portekizli teknik direktör Ivo Rivardo Abreu Vieira'yı getirdi.

VIEIRA İMZAYI ATTI

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

VIEIRA'NIN KARNESİ

47 yaşındaki teknik direktör son olarak Cuiaba-MT takımını Aralık 2022-Mayıs 2023 tarihlerinde çalıştırdı. Vieira yönetiminde 24 maça çıkan Cuiaba-MT, 2.13'lük puan ortalaması tutturdu.

Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi başladı

Pendikspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendikspor'un yeni teknik direktörü Ivo Vieira oldu - Son Dakika
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