Pendikspor'un yeni teknik direktörü Ivo Vieira oldu

Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor göreve Portekizli teknik direktör Ivo Rivardo Abreu Vieira'yı getirdi.

VIEIRA İMZAYI ATTI

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

VIEIRA'NIN KARNESİ

47 yaşındaki teknik direktör son olarak Cuiaba-MT takımını Aralık 2022-Mayıs 2023 tarihlerinde çalıştırdı. Vieira yönetiminde 24 maça çıkan Cuiaba-MT, 2.13'lük puan ortalaması tutturdu.