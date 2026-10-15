Pendikspor\'dan ayrılan Umut Eskiköy, Sarıyer\'in yeni teknik direktörü oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Umut Eskiköy'ün yeni adresi ligin bir diğer ekibi Sarıyer oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı'nın ayrılığının ardından Pendikspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Umut Eskiköy ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Umut Eskiköy ile anlaşmaya varmıştır. Umut Eskiköy'e Sarıyer'imize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Pendikspor'un başında 10 maça çıkan Eskiköy, 2 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 4 maçta ise mağlup oldu.