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Pendikspor'dan, Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım: Utançla izledik - Son Dakika

Pendikspor'dan, Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım: Utançla izledik

Pendikspor, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından, ''Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık, Türk hakeminin düştüğü acizliği utançla izledik'' şeklinde bir açıklama yaptı.

02.12.2023 - 23:26,  Güncelleme: 23:33
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Sahasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Pendikspor, mücadelenin ardından hakem kararlarıyla ilgili sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yaptı.

"TÜRK FUTBOLUNUN KARA GECESİ"

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Bu akşam Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik" ifadeleri yer aldı.

İşte Pendikspor'un açıklaması;

"Bu akşam Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik.

Maç boyunca tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, iki net penaltımızı vermeyen, düdük çalmaktan adeta korkan bir hakem yönetimi vardı.

Maalesef çalamadığı pozisyonları gördüğünü maç sonunda itiraf eden bu hakemin düştüğü duruma üzüldük hatta utandık. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında yaşadığımız hakem faciasının anısı daha tazeyken, aynı hakem tarafından yine bir yönetim rezaleti yaşadık. Her yönettiği Pendikspor maçında skandal kararlara imza atan Volkan Bayarslan'ın amacının ne olduğunun cevabını Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Bu tip hakem acziyetlerini, hatalarını gidermek adına tüm dünyada uygulanan VAR sisteminin ülkemizde de ivedilikle uygulanması gerekmektedir. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek yegane faktör saha içinde adaletin sağlanmasıdır."

Pendikspor'dan, Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım:
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Pendikspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor'dan, Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım: Utançla izledik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendikspor'dan, Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım: Utançla izledik - Son Dakika
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