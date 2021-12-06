Pendikspor FK: 0-0

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Batuhan Gültek, Harun Reşit Güngör, Burak Sami ŞadŞANLIURFASPOR: Murat Demir – Kemal Can, Vedat (Dk. 82 Çağlar), Behlül, Emir Miray, Özgür (Dk. 81 Can Erdem), Şiyar, Yasin (Dk. 70 Muhammed Enes), Ferhat, Mustafa Durak (Dk. 70 Ferhan), Muhammed Raşit (Dk. 22 Burak Asan)PENDİKSPOR: Haydar – Doğan Can, Görkem (Dk. 61 Burak Aydın), Onur (Dk. 83 Uygar), Kerem, Serdar Cansu, Zahit (Dk. 77 Volkan) ,Serdar Deliktaş, Mesut, Kadir (Dk. 61 Bekir Karadeniz), Tarık
SARI KARTLAR: Burak Asan, Mustafa Durak, (Şanlıurfaspor) Doğan, Kadir, Tarık, (Pendikspor)
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16'ncı hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor FK ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: DHA
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