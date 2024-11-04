Pendikspor İç Sahada Galip Geldi

Spor

- Evrim Esendemir: "İstediğimiz oyun standardını sahada uygulayarak kazanmasını bildik"

İSTANBUL - Pendikspor Yardımcı Antrenörü Evrim Esendemir, Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, iç sahada sezonun ilk galibiyetini aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "İstediğimiz oyun standardını sahada uygulayarak kazanmasını bildik" dedi.

Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Pendikspor, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Pendikspor Yardımcı Antrenörü Evrim Esendemir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İç sahada oynadıkları maçlarda sezonun ilk galibiyetini aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Esendemir, "Bugünkü oyunumuz içerisinde bulunduğumuz durumdan yukarı doğru ivmelenme niyetiydi. Manisa FK maçı öncesi play-off hattında bulunan rakiplerimizi kovalamaya devam edecektik yada bulunduğumuz kritik bölgede kalmaya devam edecektik. Pendikspor olarak burada iyi bir oyun standardını oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle iç sahadaki grafiğimizi tersine çevirmek, 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alınan seriyi tersine çevirmek adına önemli bir maçtı. Burada bir oyun dengesine ihtiyacımız oldu. Bunu Manisa FK'nın oyun planlarına karşı planlar olarak, hem kendi oluşturmak istediğimiz oyun standardını sahada uygulayarak kazanmasını bildik. Kazanarak devam ediyoruz. Bu bizim adımıza oldukça sevindirici. Her şeyin yanında Pendikspor'un iyi oyunculardan kurulu olduğunu, iyi karakterli olarak bugün sahaya her şeyini veren oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizerek vurgulamak istiyorum. Oyuncuların hepsini tebrik ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık" diye konuştu.