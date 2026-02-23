Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Stat: Pendik
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe
Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Ahmet Karademir dk. 86), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Sequeira dk. 46), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Hüseyin Maldar dk. 72), Wilks, Denic, Thuram (Hakan Yeşil dk. 46), Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 82)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Hamza Akman, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Hüseyin Bulut, İshak Karaoğul, Roshi, Rroca (Halil Can Ayan dk. 79), Ezeh, Diouf (Ali Akman dk. 89)
Yedekler: Emirhan Küçüksolak, Aykut Özer, Edson Mexer, Mansur Acet, Enes Yılmaz, Eren Poyraz, Ousmane Diaby, Alper Burak Duman
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gol: Ezeh (dk. 40) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Mesut Özdemir, Soldo, Sequeira (Pendikspor), Süleyman Luş, Hakan Bilgiç, Halil Can Ayan, Emre Satılmış (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Pendikspor, Keçiörengücü'ne 1-0 Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?