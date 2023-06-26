Süper Lig'e yükselen Pendikspor'dan Pelkas hamlesi! İstanbul'a davet ettiler - Son Dakika
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Süper Lig'e yükselen Pendikspor'dan Pelkas hamlesi! İstanbul'a davet ettiler

26.06.2023 08:40

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, ligde kalıcı olmak için güçlü bir kadro kurma hedefinde. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden İstanbul ekibi, Fenerbahçe'den ayrılacak olan Dimitris Pelkas'ı renklerine bağlamak için İstanbul'a davet etti. Ayrıca Pendikspor, Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, ligde kalıcı olmak için güçlü bir kadro kurma hedefinde. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden İstanbul ekibi, Pelkas için harekete geçti.

PELKAS, İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Pendikspor ise Yunan yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti. İstanbul ekibi, Pelkas'ı görüşme yapmak için İstanbul'a davet etti.

HALİL VE PELKAS'IN KARNESİ

Öte yandan Pendikspor, Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Akbunar, Eyüpspor'da 17 maçta 1 gol-2 asistlik performans sergiledi. Pelkas ise 26 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

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Dimitris Pelkas, Pendikspor, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'e yükselen Pendikspor'dan Pelkas hamlesi! İstanbul'a davet ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'e yükselen Pendikspor'dan Pelkas hamlesi! İstanbul'a davet ettiler - Son Dakika
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