Pendikspor, geçtiğimiz sezon Iğdır FK'da forma giyen 34 yaşındaki Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, Rogerio Thuram ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Thuram" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Pendikspor, Rogerio Thuram'ı Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?