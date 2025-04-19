Pendikspor, Şanlıurfaspor'a 2-0 Mağlup - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pendikspor, Şanlıurfaspor'a 2-0 Mağlup

Pendikspor, Şanlıurfaspor\'a 2-0 Mağlup

Trendyol 1. Lig'de Pendikspor, Şanlıurfaspor'u 2-0'lık skorla yenildi. Gol Okyere ve Ogundu'dan geldi.

19.04.2025 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ kanattan Burak ile gelişen Şanlıurfaspor atağında top sol tarafa açıldı. Leandro Kappel'in yerden ortasında Begic vuruşunda kale önünde Okyere'ye çarpan top filelerle buluştu. 0-1

30. dakikada Kaan Demir sağ kanattan topla ceza sahası içine girerek pasını yerden Eze'ye aktardı. Topu kontrol eden Eze'nin geriye pasında Topalli sert vurdu, top savunmaya çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada Samet Asatekin'in son çizgiden içeriye çevirdiği topu alan Kitsious, ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Abdulkadir topu kornere çeldi.

39. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bekir Karadeniz'in kale önüne yaptığı ortaya Jetmir Topalli altıpas içinde kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası Bekir'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler golü iptal etti.

77. dakikada Kappel'in pasıyla topla buluşan Safa Kınalı, son çizgiden sert orta yaptı. Yakın mesafede Muscat'tan önce kaleci Erdem topu kornere çeldi.

88. dakikada kaleci Abdulkadir'in savunma arkasına gönderdiği uzun top, Sambou'dan sekerek Ogundu'nun önünde kaldı. Ogundu'nun ceza sahası sağ çaprazında Sambou ile yaptığı paslaşmanın ardından sağına çekerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90+1. dakikada Safa'nın ara pasında sağ kanattan hareketlenen Ogundu, bekletmeden müsait durumdaki Sambou'ya pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sambou'nun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Emre Doğu, Serdar Soydan

Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Yonathan del Valle dk. 46), Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Nuno Sequiera, Kaan Demir (Efe Sayhan dk. 83), Kitsious, Djorde Denic, Jetmir Topalli (Samuel Saiz dk. 66), Emeka Eze, Bekir Karadeniz (Mustafa Pektemek dk. 74)

Yedekler: Emre Koyuncu, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Efehan Pekdemir, Ahmet Mert Koşar

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Alpay Çelebi, Zach Muscat, Çağrı Giritlioğlu (Nafican Yardımcı dk. 75), Hasan Hüseyin Acar (Hakan Erçelik dk. 74), Leandro Kappel (Fatih Eren dk. 81), Amar Begic, Akabueze (Bouly Sambou dk. 81), Wriedt Kwasi Okyere (Safa Kınalı dk. 68), Uchenna Ogundu

Yedekler: Enes Kalyoncu, Erzhan Tokotaev, Seyit Gazanfer, Jack Karadoğan, Ali Kerem Bostancı

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Okyere (dk. 15), Ogundu (dk. 88) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Emre Koyuncu (Pendikspor), Burak Çamoğlu (Şanlıurfaspor) - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfaspor, Pendikspor, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendikspor, Şanlıurfaspor'a 2-0 Mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
20:34 Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:29:02. #7.12#
SON DAKİKA: Pendikspor, Şanlıurfaspor'a 2-0 Mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement