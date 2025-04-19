Pendikspor, Şanlıurfaspor\'a 2-0 Mağlup

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ kanattan Burak ile gelişen Şanlıurfaspor atağında top sol tarafa açıldı. Leandro Kappel'in yerden ortasında Begic vuruşunda kale önünde Okyere'ye çarpan top filelerle buluştu. 0-1

30. dakikada Kaan Demir sağ kanattan topla ceza sahası içine girerek pasını yerden Eze'ye aktardı. Topu kontrol eden Eze'nin geriye pasında Topalli sert vurdu, top savunmaya çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada Samet Asatekin'in son çizgiden içeriye çevirdiği topu alan Kitsious, ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Abdulkadir topu kornere çeldi.

39. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bekir Karadeniz'in kale önüne yaptığı ortaya Jetmir Topalli altıpas içinde kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası Bekir'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler golü iptal etti.

77. dakikada Kappel'in pasıyla topla buluşan Safa Kınalı, son çizgiden sert orta yaptı. Yakın mesafede Muscat'tan önce kaleci Erdem topu kornere çeldi.

88. dakikada kaleci Abdulkadir'in savunma arkasına gönderdiği uzun top, Sambou'dan sekerek Ogundu'nun önünde kaldı. Ogundu'nun ceza sahası sağ çaprazında Sambou ile yaptığı paslaşmanın ardından sağına çekerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90+1. dakikada Safa'nın ara pasında sağ kanattan hareketlenen Ogundu, bekletmeden müsait durumdaki Sambou'ya pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sambou'nun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Emre Doğu, Serdar Soydan

Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Yonathan del Valle dk. 46), Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Nuno Sequiera, Kaan Demir (Efe Sayhan dk. 83), Kitsious, Djorde Denic, Jetmir Topalli (Samuel Saiz dk. 66), Emeka Eze, Bekir Karadeniz (Mustafa Pektemek dk. 74)

Yedekler: Emre Koyuncu, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Efehan Pekdemir, Ahmet Mert Koşar

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Alpay Çelebi, Zach Muscat, Çağrı Giritlioğlu (Nafican Yardımcı dk. 75), Hasan Hüseyin Acar (Hakan Erçelik dk. 74), Leandro Kappel (Fatih Eren dk. 81), Amar Begic, Akabueze (Bouly Sambou dk. 81), Wriedt Kwasi Okyere (Safa Kınalı dk. 68), Uchenna Ogundu

Yedekler: Enes Kalyoncu, Erzhan Tokotaev, Seyit Gazanfer, Jack Karadoğan, Ali Kerem Bostancı

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Okyere (dk. 15), Ogundu (dk. 88) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Emre Koyuncu (Pendikspor), Burak Çamoğlu (Şanlıurfaspor) - İSTANBUL