Pendikspor Teknik Direktörü: Kayserispor iyi oynayarak bizi yenmedi - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü: Kayserispor iyi oynayarak bizi yenmedi

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçın genelinde istatiksel olarak rakipten daha iyi olduklarını söyleyerek, Kayserispor'un iyi oynayarak kendilerini yenmediğini belirtti. Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

28.04.2024 19:05
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Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçın genelinde istatiksel olarak rakipten daha iyi olduklarını söyleyerek, "Kayserispor iyi oynayarak bizi yenmedi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Bizim için final niteliğinde bir maçtı. Oyuna iyi başladık. Her hafta aynı şeyleri dejavu gibi yaşıyoruz. Maçın geneline baktığınız da pozisyon üstünlüğümüz var, gol var. Başarılı bir ameliyat geçiriyoruz. Ekip iyi, doktor iyi ama hasta ölüyor. İstatiksel olarak sahada iyiyiz. Öne geçiyoruz. İkinciyi atmak için yükleniyoruz ama atamıyoruz. İkinci yarı ikinci golü yiyoruz. Ben geldiğim günden itibaren oynadığımız hiçbir maçta oyun olarak rakiplerin gerisinde kalmadık. Bu maçta da altıpastan atamadığımız 4-5 gol var. Taraftarlar da haklı. Netice olarak olarak puan kaybı yaşanıyor ve sinirleniyorlar. Bizim adımıza en olumsuz olan durum, 3. bölgede sonuca gidemiyoruz. Burası Süper Lig, biz atamayınca rakip atınca bu sefer de mental olarak düşüyoruz. O golleri atamayınca kaybediyoruz. Kaybettikçe de üzülüyoruz. Rakibimizi kutluyorum. İstatistiklere baktım. İki şutları var. Netice olarak duran toptan yediğimiz iki golle kaybettik. Kayserispor takımı iyi oynayarak bizi yenmedi. Sadece mücadele ettiler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor Teknik Direktörü: Kayserispor iyi oynayarak bizi yenmedi - Son Dakika

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