Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yeni sezon için önemli transferler yapacak - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yeni sezon için önemli transferler yapacak

17.07.2023 21:38

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yeni sezon kadro yapılanmasıyla ilgili olarak iki önemli oyuncuyla görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Özköylü ayrıca yabancı sınırının kalkmasını istediğini belirtti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yeni sezon kadro yapılanmasıyla ilgili çok önemli iki isimle görüştüklerini açıkladı.

"BİTTİĞİ ANDA HERKES ŞAŞIRACAK"

Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Salı günü iki tane çok önemli oyuncu kulüple görüşmek için İstanbul'a gelecek. Bittiği anda herkes yeni transferimizi şaşkınlık içinde görecek" ifadelerini kullandı.

"YABANCI SINIRI KALKMALI"

Öte yandan yabancı sınırı hakkında da konuşan Özköylü, "Ben yabancı sınırının serbest olmasını istiyorum ama tabii daha kaliteli oyuncuların da transfer edilmesini istiyorum. Bir ara yabancı sınırı kalktığında yurt dışına daha çok yerli oyuncu göndermiştik" ifadelerini kullandı.

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