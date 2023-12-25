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Pendikspor Teknik Direktörü Vieira: 4 maç sonra moral bulduk - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü Vieira: 4 maç sonra moral bulduk

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, 4 maç sonra puan alarak moral bulduklarını söyledi. Vieira, maçın sonuna doğru galibiyet golünü atabileceklerini belirtti ve ikinci yarıda daha fazla çalışarak puan tablosunda üst sıralara çıkmak istediklerini ifade etti.

Pendikspor Teknik Direktörü Vieira: 4 maç sonra moral bulduk
25.12.2023 - 22:49,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, 4 maç sonra puan alarak moral bulduklarını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vieira, "Geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadık. Bunun karşılığında beraberlik golünü bulduk. Maçın sonuna doğru galibiyet golünü de atabilirdik. İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dört maç sonra puan alarak moral kazandıklarını aktaran Portekizli teknik adam, "Ligde kalmak istiyoruz. İkinci yarıda daha fazla çalışacağız. Puan tablosunda daha üst sıralara çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pendikspor Teknik Direktörü Vieira: 4 maç sonra moral bulduk - Son Dakika
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