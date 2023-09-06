Pendikspor tozu dumana katacak! Galatasaray'dan Dubois ve Midtsjö'ye formayı giydiriyor

Pendikspor transferde gaza bastı. İstanbul ekibi, Midtsjö'nün ardından Galatasaray'dan Leo Dubois'yı da renklerine bağlamak için harekete geçti.

KISA SÜRE İÇİNDE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Pendikspor, Galatasaray'dan Leo Dubois'yı kadrosuna katmak istiyor. İstanbul ekibinin kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Dubois, Galatasaray'a Lyon'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılılarla 28 maça çıktı. Dubois, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.