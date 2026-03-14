Pendikspor ve İstanbulspor 1-1 berabere

14.03.2026 22:55
Trendyol 1. Lig'de Pendikspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller: Bitin ve Duymaz.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Pekmezci, Ömer Gezer

Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Erdem Gökçe dk. 87), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira (Furkan Mehmet Doğan dk. 8), Berkay Sülüngöz, Wilks (Enis Safin dk. 87), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram, Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 29)

Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Tarık Tekdal, Efehan Pekdemir, Adnan Uğur, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Özcan Şahan dk. 67), Fatih Tultak (Duran Şahin dk. 75), Emrecan Uzunhan (Abdullah Aydın dk. 72), Deniz Tuncer (Cham dk. 67), Vorobjovas, Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Vefa Temel dk. 73), Mendy, Yusuf Ali Özer, Krstovski

Yedekler: Ahmet Karademir, Muhlis Dağaşan, Fahri Ay, Soner Salih Yavuz, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Goller: Görkem Bitin (dk. 63) (Pendikspor), Ömer Faruk Duymaz (dk. 22) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Görkem Bitin (Pendikspor), Ömer Faruk Duymaz, Mendy, Yunus Bahadır, Deniz Tuncer, Yusuf Ali Özer (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

