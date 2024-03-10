Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı - Son Dakika
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Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı

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Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, 4-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını eleştiren Şafak, "Hakemle ilgili çok sıkıntı var bugün. Bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Welinton'un kırmızı kartı olacak iş değil! Herkesin burada emeği var. Emeğimiz çalınıyor gerçekten. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

10.03.2024 22:21  Güncelleme: 22:27
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 yenilen Pendikspor'un Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, mücadelenin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"OYNADIĞIMIZ OYUNDAN MEMNUNUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Şafak, "Oynadığımız oyundan son derece memnunuz. İlk yarıda hafta için yaptığımız çalışmaları sahada gördük. İkinci yarıda hakem kararları ile takım yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Topu tutamamaya başladık ve çekilmeye başladık" ifadelerini kullandı.

"EMEĞİMİZ ÇALINDI!"

Hakem kararlarını sert eleştiren Şafak, "Hakemle ilgili çok sıkıntı var bugün. Bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Welinton'un kırmızı kartı olacak iş değil! Herkesin burada emeği var. Fenerbahçeli oyuncular hakemi baskı altına alıyor, Mert Hakan'ın 3 tane sarı kart görmesi lazımdı bugün. Bizim emeğimiz çalınıyor burada. 4. hakeme söylüyoruz, 'Ben ne yapabilirim?' diyor. Emeğimiz çalınıyor gerçekten. Çok üzgünüz. İki tane kırmızı kart gördük, çok dar bir kadromuz var ama hakem arkadaşımız bunu düşünmüyor. İnanıyorum ki ligde kalacağız" dedi.

Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali Arslan: Oyuncu oynadiniz, yerde yatmaktan başka, vakit geçirmek futbolda var ama öyle yerlerde kaldiki oyuncular resmen rezaletti biraz erkek gibi ayakta kalsaydiniz 44 40 Yanıtla
  • Bay X: Keşke ÇAKAL SARAY maçında verilmeyen 2 penaltınız sonrası da açıklama yapaydın, böyle,Bu arada FB nin ilk yarıda bir penaltısı güme gitmiş 32 40 Yanıtla
  • Anormal Zirve: Emeğiniz yerde yatmak mı? Maçın oynanmasına izin vermediniz. Uzatmalarla 56-57 dk oynandı, topun sahada kalma süresi 23 dk. Keyifli maç izleyemedik. 29 25 Yanıtla
  • Ali Arslan: Hangi emek her futbolcun yerden kalkmadı , sahtekarlık emeğinimi çaldılar,insanda en önemli Fazilet ahlâk. 23 22 Yanıtla
  • Fatih Çoban: Bizim ligdeki takımlar bunlar oynadıklarını zannettikleri için bu haldeler zaten 31 10 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK: Futbol anlayışın yatarakmı top oynamak sayın şafak topçularınız maşallah ayakta hiç yoklardı siz şuna hak yemek değilde 2 yi yiyince ayakta oynamaya başladık desene fenere gelen bütün kaleciler aynı kafada 1 öne geçince ya geç oynuyor ya yatıyor ama 4 yiyince tıpış tıpış soyunma odası cincona karşıda böyle oynayında görelim yatarak 18 11 Yanıtla
  • Tekin Filik: Ne emgi toopmu oynadin karsinda milli futbolcular var 0 0 Yanıtla
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