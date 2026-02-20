UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma sonrası yaptığı hareketle gündem oldu.
Maçın ardından kendisine yöneltilen "Fenerbahçe taraftarlarını özlediniz mi?" sorusuna Pereira sözlü yanıt vermek yerine eliyle kalbini işaret ederek karşılık verdi.
Portekizli teknik adamın bu jesti, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesaj olarak yorumlandı ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Son Dakika › Spor › Pereira'dan Fener taraftarını duygulandıran yanıt - Son Dakika
