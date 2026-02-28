Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda? - Son Dakika
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Pereira\'dan Fenerbahçe\'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
28.02.2026 10:56
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a 2-1 galip gelmesine rağmen, ilk maçtaki 3-0'lık yenilgi nedeniyle turnuvaya veda etti. Maç sonrası Fenerbahçe'nin kalecisi Tarık Çetin, 4 kritik kurtarışla dikkat çekti ve Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira tarafından tebrik edildi. Pereira'nın, Tarık Çetin'e 'Sözleşmen ne durumda?' sorusunu yöneltmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesine rağmen ilk maçtaki 3-0'lık yenilgi nedeniyle turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrası ise ilginç bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.

TARIK ÇETİN PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Ederson'un sakatlığı sonrası kaleyi devralan Tarık Çetin, yaptığı 4 kritik kurtarışla dikkat çekti. 29 yaşındaki kaleci, performansıyla teknik heyet ve taraftarlardan takdir topladı.

PEREIRA'DAN TEBRİK VE SORU

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçın ardından saha içinde Tarık Çetin'in yanına giderek deneyimli eldiveni tebrik etti. Pereira'nın, "Çok çok çok iyi performans. Fenerbahçe senin gibi bir kaleciye sahip olduğu için şanslı. Böyle devam" dediği öğrenildi.

Portekizli teknik adamın bu sözlerin ardından Tarık Çetin'e "Sözleşmen ne durumda?" sorusunu yöneltmesi dikkat çekti. Tarık'ın ise bu soruya gülümseyerek karşılık verdiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tarık Çetin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maçta görev aldı, kalesinde 4 gol gördü ve 1 karşılaşmada gol yemedi. Güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösterilen kaleci, kısa süre önce sarı-lacivertlilerle yeni sözleşme imzalamıştı.

