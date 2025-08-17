Pereira\'dan Rizespor Maçı Değerlendirmesi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim ilk resmi maçımızdı. İlk maçlar hep farklı olur. İşin iyi tarafından bakarsanız gol yemedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "İlk yarı bizim açıdan iyi olmadı, beklediğimiz gibi bir maç olmadı. Biraz da rakibin yaptığı baskıya şaşırdık. İlk yarıda Rize'nin bulduğu 2 gol pozisyonu var. Bu pozisyonlarda şanslı olduğumu söyleyebilirim. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık. İstediğimiz oyunu sergileyebildik. Bizim ilk resmi maçımızdı. İlk maçlar hep farklı olur. İşin iyi tarafından bakarsanız gol yemedik. Özellikle ikinci yarıda defansif anlamda iyi olduğumuz söyleyebilirim. Bu yüzden gol yememiş olmamız defansın anlamında iyi şeyler yaptığımızın göstergesi. Top bizdeyken istediklerimizi yapamadık. Beklediklerimizi de yapamadık. Çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki pazartesi bir maçımız daha var. O maça iyi çalışıp o maçta da hedefimize ulaşacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu. - ANTALYA