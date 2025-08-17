Pereira: 'Defansif Olarak İyiydik' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Pereira: 'Defansif Olarak İyiydik'

17.08.2025 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Joao Pereira, Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi, defansif performansı vurguladı.

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, rakibin gol pozisyonlarında şanslı olduğunu belirterek, "İşin iyi tarafından bakarsanız gol yemedik. Özellikle ikinci yarıda defansif anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında özellikle ilk yarıda kendileri için iyi bir maç olmadığını söyledi.

Maçta rakibin yaptığı baskıya biraz da şaşırdıklarını anlatan Pereira, "İlk yarıda Rize'nin bulduğu 2 gol pozisyonu var. Bu pozisyonlarda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Pereira, karşılaşmanın ikinci yarısına biraz daha iyi başladıklarını dile getirerek, ikinci yarıda istedikleri oyunu sergileyebildiklerini ifade etti.

Ligin ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçı nedeniyle ilk resmi maça çıktıklarını hatırlatan Pereira, "İlk maçlar hep farklı olur. İşin iyi tarafından bakarsanız gol yemedik. Özellikle ikinci yarıda defansif anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yüzden gol yememiş olmamız defans anlamında iyi şeyler yaptığımızın göstergesi." diye konuştu.

Topun kontrolünün kendilerinde olduğunda istediklerini ve beklentilerini gerçekleştiremediklerini anlatan Pereira, çalışarak gelişmeye devam edeceklerini vurguladı.

Pereira, bundan sonra önlerindeki maça odaklanacaklarını belirterek, "Önümüzdeki pazartesi bir maçımız daha var. O maça iyi çalışıp, o maçta hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Joao Pereira, Rizespor, Rizespor, Rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Pereira: 'Defansif Olarak İyiydik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 00:59:18. #7.11#
SON DAKİKA: Pereira: 'Defansif Olarak İyiydik' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.