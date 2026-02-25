Pereira: Fenerbahçe'ye Karşı Kazanmalıyız - Son Dakika
Pereira: Fenerbahçe'ye Karşı Kazanmalıyız

25.02.2026 19:58
Nottingham Forest Teknik Direktörü Pereira, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin kazanmak için geleceğini, kendilerinin de aynı mantalitede olmaları gerektiğini söyledi.

Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde City Ground Stadı'nda orta saha oyuncusu Elliot Anderson ile basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe karşısında alacakları sonuçla taraftarlarını mutlu etmek istediklerini belirten Pereira, "Yapabileceğimiz en kötü şey yarın kolay bir maç oynayacağımızı düşünmek. Mantalitelerini çok iyi biliyorum. İnanarak geldiklerini, kazanmak için geldiklerini biliyorum. Savaşacaklarını biliyorum. Biz de aynı mantıkla oynamak zorundayız." diye konuştu.

Futbolcularının Fenerbahçe ve Liverpool karşısında ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Her gün daha iyiye gitme imkanımız var. İstikrarlı olmamız lazım. Kadromuz elbette yetenekli, dinlemeye açıklar. Cesur ve inanan bir takım olmalarını istiyorum." ifadelerinin kullandı.

Pereira, ilk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin avantajıyla yarın kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı sorusuna, "Eğer yapabilirsem 11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim. Hepsi kendilerini kanıtlamak için çok çalışıyorlar. Dengeyi kaybetme riskini göze alamayız. Taktik ve fiziksel olarak dengeyi bulmak zorundayız. Ama yarın bazı değişiklikler yapabiliriz." yanıtını verdi.

Nottingham Forest'ın oyuncu kadrosunun çok iyi olduğunu, görevi de bunun için kabul ettiğini anlatan Portekizli teknik adam, takımın seviyesinin yükseldiğini görmek istediğini dile getirdi.

Pereira, "UEFA Avrupa Ligi, Premier Lig'de kalma mücadelesine zarar veriyor mu?" sorusunu, "Avrupa'daki rekabet için de tutkularımız var. İlerleyebilmek için yarın istikrarlı olmalıyız. Premier Lig, çok talepkar bir lig. Biz de en iyi durumumuzda olmamız lazım." diyerek cevapladı.

Fenerbahçe'deki sakat oyuncuların fazlalığına da değinen Pereira, buna karşın sarı-lacivertli takımın asla bırakmayacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.

Anderson: "İlk maçtaki gibi oynamalıyız"

Elliot Anderson, ilk maçta çok iyi oynadıklarını belirterek, "Yeni teknik direktörümüzle hazırlanmak için çok fazla vaktimiz olmadı. Çok güçlü bir takım. İlk maçtaki gibi oynamalıyız." dedi.

Chobani Stadı'ndaki atmosferle ilgili soruya karşılık Anderson, "Çok iyiydi. Sanıyorum oynadığım en gürültülü ortamdı. Kendimizi oyuna vermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Anderson, "Pereira ile çalışmak nasıl?" sorusuna verdiği "Ben çok keyif alıyorum. Çok zaman olmadı. Ama son iki maçta çok iyi oynadık. Şu anda ligde zor pozisyondayız. Ama takım içindeki inancımız çok fazla. Hocamızın istediklerine odaklanarak devam ediyoruz." yanıtıyla değerlendirmelerini tamamladı.

AA

