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Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu - Son Dakika

Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu

03.12.2021 11:33
Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu

Fenerbahçe, Slaven Bilic için sezon öncesi yaptığı ilk girişimlerden bir sonuç elde edememişti. Yönetim, Bilic için bu kez tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de yönetimin büyük bölümünün gönderilmesini istediği Vitor Pereira artık gözden çıkartıldı. Yeni hoca arayışları başladı. Ali Koç ve ekibi, listenin ilk sırasına Slaven Bilic'in adını yazdı. Hırvat teknik adam, ilk kez gündeme gelmedi. Pereira'dan önce Bilic ile görüşülmüş ve prensip anlaşmasına varılmıştı. Hatta taraflar yeni sezon planlanmasını bile konuşmuştu. Ancak 53 yaşındaki teknik adamın şu anda görev yaptığı Beijing Guoan'ın başkanı Zhou Jinhui, Bilic'in ayrılışına onay vermedi. Jinhui buna rağmen başarılı teknik adama, yıl sonunda istediği takıma gidebileceğini söyledi.

BAŞKANLA KONUŞACAK

Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertli ekip, 1 ay daha beklemek istemiyor. Slaven Bilic'in bir an önce takımın başına geçmesi için çalışmalar başladı. Hırvat teknik adamın da daha fazla vakit kaybetmemek adına Zhou Jinhui ile bir görüşme yaparak sözleşmesinin feshini isteyeceği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi ise olumsuz bir haber gelmesi ihtimaline karşılık alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.

3 FARKLI SENARYO GÜNDEMDE

Bunlardan ilki, tüm tepkilere rağmen Vitor Pereira ile ilk devreyi bitirmek. Ancak takımla bağının iyice azalması, açıklamaları ve hamleleriyle Portekizli'nin Fenerbahçe'ye her geçen gün daha çok zarar vereceğini düşünen yöneticiler çoğunlukta. Ali Koç'un ise bu konuda kararsız olduğu kaydedildi. Diğer senaryo, altyapının başındaki Tahir Karapınar'ın, 2018-19 sezonunda olduğu gibi geçici olarak takımın başına getirilmesi. Son ihtimal ise İsmail Kartal ya da başka bir yerli hocanın önce teknik adam olarak gelmesi, sonrasında ise Bilic'in ekibinde göreve devam etmesi.

Vítor Pereira, Slaven Bilic, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu - Son Dakika
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