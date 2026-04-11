Pereira: Pes Etmedik, Beraberliği Yakaladık

11.04.2026 21:06
Alanyaspor'un teknik direktörü Pereira, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, bugün pes etmeyerek geriye düştükleri maçta penaltı golüyle beraberliği yakaladıklarını belirtti.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Maçın ilk 20-25 dakikasının kendileri için çok zor geçtiğini anlatan Pereira, "Bugün ofansif anlamda farklı bir şey denedik. Maçın ilk 20-25 dakikasında bunu tam olarak yapamadık. Daha sonra defansif anlamda da küçük düzeltmeler yaparak maça dahil olabildik." dedi.

Trabzonspor'un 4-4-2 oynayarak iki stoperle oyun kuracağını düşündüklerini dile getiren Pereira, çoğu zaman üçlü oyun kurdukları için maçın ilk 20-25 dakikasında zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Portekizli teknik direktör, Trabzonspor'un bu sürede kendilerinden daha üstün oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Devre arasında yapmamız gereken değişiklikleri, düzenlemeleri konuştuk ve ikinci yarıda daha iyi bir oyun sergiledik. Daha sonra biz oynamaya başladık ve oyun kurarken bazen basit toplar kaybettik ve bu bize zorluklar yaşattı. Bunun olma sebebi de bizim oyun oynamaya çabamızdan dolayı."

Pereira, öne uzun toplar atarak oynamaya çalışan bir futbolu sevmediğini söyleyerek, futbol oynamayı sevdiğini kaydetti.

Trabzonspor'a iyi hazırlandıklarını, hafta boyunca çalıştıkları yerden gol yediklerini dile getiren Pereira, "Ortalarda iyi olduklarını biliyorduk ve bunu çalışmıştık. Ancak o şekilde de golü yedik. Bu bizim kendi yaptığımız bir hataydı. Ama bunlar futbolda olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam, golü yemelerine rağmen pes etmediklerini anlatarak, "Bu takımla alakalı sevdiğim şey, hiçbir zaman pes etmiyoruz. Bugün de pes etmedik ve oyuna devam ettik. Net bir penaltıyla beraberlik golünü bulduk." açıklamasını yaptı.

Pereira, maçta daha fazla topa sahip olan ve daha fazla pas yapan Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunun altını çizerek, defansif anlamda da kendilerinin çok iyi işler çıkardıklarını vurguladı.

Maçta öne geçecek ve galibiyeti getirecek pozisyonlar da bulduklarını söyleyen Pereira, "Geçişlerde birazcık daha doğru kararlar verebilseydik, bir-iki gol atma şansımız da vardı. Sonuç olarak, bir puan yeterli değil ama mutlu değilim de diyemem. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynadık ve çok iyi bir takımdan bir puan aldık. ve bu şekilde 5 maçta üst üste puan aldık. Tabii ki daha fazla galibiyet almak isterdim ama biz mücadele ediyoruz ve hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

