Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu

Özdağ, mayınla ilgili soruyu duyunca kahkahayı bastı: Olur mu öyle şey ya

Korona yeniden hortluyor! Daha önceki belirtileri unutun, iki yeni semptom ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismine büyük vefasızlık! Cenazeye ne Polat geldi ne de Çakır

Geçen sezon Getafe'de 37 maça çıkan Enes Ünal, 37 maçta 16 gol ve 1 asistlik performansıyla fırtınalar estirmişti. Milli futbolcumuz başarılı performansı Juventus'un dikkatini çekti.

ENES ÜNAL'IN DURUMUNU SORDULAR

Fanatik'in COPE'den aktardığı habere göre, Juventus, Getafe'?de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile ilgileniyor. İtalyan devi, Getafe ile iletişime geçerek Milli futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı.

ENES ÜNAL'I YEDEK GOLCÜ OLARAK DÜŞÜNÜYORLAR

Serbest kalma bedeli 40 milyon Euro olan golcü için Getafe, 25 milyon Euro civarında bir teklif bekliyor. Ancak Juventus, kadrosuna yedek golcü olarak katmak istediği Enes Ünal için bu miktarı ödemeye sıcak bakmıyor.

GETAFE'DE YILIN FUTBOLCUSU OLDU

2020 yılında Getafe'ye transfer olan Enes Ünal, geçtiğimiz sezon 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmış ve taraftarlar tarafından Getafe'de yılın futbolcusu seçilmişti.