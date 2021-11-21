Performansıyla taraftarı mutlu eden Mesut Özil'den açıklama: Fenerbahçe'mle büyüdüm

Nefes kesen derbide 10 kişi kalan Fenerbahçe, 90+4. dakikada Crespo'nun attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından maçın yıldızlarından Mesut Özil açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in açıklamaları şöyle:

"SONUNA KADAR SAVAŞTIK VE İNANDIK"

Çok mutluyuz. Zaten birkaç gün önce de demiştim, güzel hazırlandık. Hoca elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık ve inandık. Allah'ıma şükürler olsun, bugün burada kazandık ve eve gideceğiz

"FENERBAHÇE CAMİASINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sistemi de değiştirdik. Az zaman vardı. 1-2 gün tüm takım çalıştık. Güzel oynadık. Elimizden geleni yaptık. İyi oynayan takım kazandı. Çok çok mutluyum. Fenerbahçe camiasına da çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyor, bizi her zaman destekliyorlar. Bu galibiyet onlara armağan olsun.

"BURADA GOL ATMAK BENİ DAHA DA MUTLU ETTİ"

Ben Fenerbahçe'mle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçe'me geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti"