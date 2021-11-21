Nefes kesen derbide 10 kişi kalan Fenerbahçe, 90+4. dakikada Crespo'nun attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından maçın yıldızlarından Mesut Özil açıklamalarda bulundu.
Mesut Özil'in açıklamaları şöyle:
Çok mutluyuz. Zaten birkaç gün önce de demiştim, güzel hazırlandık. Hoca elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık ve inandık. Allah'ıma şükürler olsun, bugün burada kazandık ve eve gideceğiz
Sistemi de değiştirdik. Az zaman vardı. 1-2 gün tüm takım çalıştık. Güzel oynadık. Elimizden geleni yaptık. İyi oynayan takım kazandı. Çok çok mutluyum. Fenerbahçe camiasına da çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyor, bizi her zaman destekliyorlar. Bu galibiyet onlara armağan olsun.
Ben Fenerbahçe'mle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçe'me geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti"
Son Dakika › Spor › Performansıyla taraftarı mutlu eden Mesut Özil'den açıklama: Fenerbahçe'mle büyüdüm - Son Dakika Spor